Giustizia e sanità. Le vere sfide saranno interne

SacconiIl 2025 è partito bene per Giorgia Meloni ma paradossalmente le sfide vere saranno più interne che globali. Le difficoltà non le verranno dall’opposizione ma dalla durezza dei problemi aperti e dalla debolezza della sua compagine. È trascorso ormai sufficiente tempo dal voto da non potersi più dire che sono nodi che vengono da lontano. Le complessità in gioco esigeranno il ruolo diretto della premier e il forte coordinamento della presidenza secondo le linee guida della libertà e della responsabilità di tutti gli attori, pubblici e privati, per mobilitare la vitalità della nazione.

A partire dalla giustizia, anomalia italiana maturata con il trauma procurato di trent’anni fa. Lo sdoppiamento del Csm significa liberare i giudici dal condizionamento delle correnti.

Il secondo fattore frenante rimane il fisco. Qui si tratta di completare il percorso di riduzione della progressività estendendola a tutte le parti meritocratiche dei salari per liberare la voglia di fare.

Il maggiore impiego delle tecnologie nell’industria e la rigenerazione organizzativa di tanto terziario potrà liberare la cronicamente bassa produttività italiana. Ovviamente servono giovani più formati e più disposti al rischio e alla fatica. Serve il coraggio di litigare con il sindacalismo corporativo della scuola e il coinvolgimento delle imprese nei percorsi educativi per liberare la innovazione.

Per la sanità il banco di prova saranno i servizi territoriali per liberare i cittadini dal bisogno della spesa di tasca propria. A partire dai medici di famiglia, meglio obbligati ad associarsi che burocratizzati. Le amministrazioni pubbliche potrebbero finalmente adottare la contabilità economica cosi da misurare i dirigenti, liberati nella loro responsabilità dei risultati.

Per i treni in ritardo, sarà necessario pretendere risultati dal management. Altrimenti dovranno essere liberati gli utenti dalla sua incapacità.