Elezioni Sardegna 2024, è giallo: Todde-Truzzu, il vantaggio si riduce? Foti: “C’è confusione, attendiamo la verifica del tribunale”

Cagliari, 2 marzo 2024 - Elezioni 2024 in Sardegna: è giallo sul risultato. In queste ore circola con sempre più insistenza una domanda: il centrodestra chiederà il riconteggio delle schede?

Come è noto, la vittoria del centrosinistra con Alessandra Todde è stata sancita da uno scarto di quasi 3mila voti su Paolo Truzzu, il candidato di centrodestra. Quel vantaggio alle prime verifiche si sta riducendo? L’indiscrezione filtra, al momento non ci sono certezza ufficiali.

Todde-Truzzu, il duello delle elezioni in Sardegna 2024 continua

Le prime notizie durante la notte elettorale

Ma fin dalla notte elettorale si erano presentati i primi problemi. Poco dopo le 23 via agenzia erano arrivate le prime notizie di riconteggi dei voti in Corte d’appello. Lo aveva annunciato il deputato di Fratelli d’Italia, Gianni Lampis. Si era scritto in particolare di 2 comuni, Luras (in provincia di Sassari) e Narcao (provincia Sud Sardegna).

Clicca qui se vuoi iscriverti al canale WhatsApp di Qn

Le parole di Tommaso Foti

Tommaso Foti, presidente di FdI alla Camera, è prudente. “Prima di tutto bisogna aspettare il lavoro di verifica del tribunale – chiarisce -. Dovrà essere verificata soprattutto la correttezza di compilazione dei verbali, i voti di lista dovranno combaciare con il numero di elettori, di schede bianche e nulle. Poi, sulla base di quanto avrà appurato il tribunale, si verificherà se ci sarà necessario ricorrere al Tar”. Da capire anche se ci siano stati errori tecnici. “Mi pare ci sia una certa confusione”, riassume il presidente di Fdl alla Camera. E questa la momento pare una certezza.

I tempi delle verifiche

Ma quanto tempo servirà per la verifica? Il risultato potrebbe arrivare prima del 10 aprile, quando si voterà in Abruzzo? Foti non lo esclude.

Le parole dello staff di Todde

“La destra non potrà mai ribaltare il risultato”. È quanto trapela dallo staff di AlessandraTodde.