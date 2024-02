Elezioni in Sardegna, ecco quando sapremo il nome del prossimo presidente. Che cosa prevede la procedura

Cagliari, 25 febbraio 2024 – Il voto che designerà il nuovo presidente della Regione Sardegna sarà condensato nell’arco di una sola giornata, quella di domenica 25 febbraio, ma per conoscere l’esito delle urne servirà aspettare un giorno in più. Lo prescrivono le disposizioni legate alle intere procedure di voto, che inizieranno alle 6.30 per concludersi alle 22.

Elezioni regionali in Sardegna: ecco quando si conoscerà il nome del vincitore

Scrutini posticipati

Il calendario è dunque stato modificato rispetto ai più recenti appuntamenti elettorali spalmati su due giornate, ma chi aspetta i risultati dello spoglio dovrà comunque essere paziente. Terminate le operazioni di voto (e le relative verbalizzazioni), i presidenti di seggio daranno appuntamento agli scrutatori alla mattina successiva, quella del 26 febbraio. Lo spoglio delle schede inizierà alle 7 e si dovrà concludere entro le 19: l’arco di tempo individuato è dunque di 12 ore.

Clicca qui se vuoi iscriverti al canale WhatsApp di Qn

Le prime indicazioni

Fin dal momento della chiusura delle urne, l’attenzione si sposterà così sul binario parallelo degli exit poll raccolti nelle ore precedenti, ai quali candidati ed elettori tenteranno di attingere per delineare un trend. Che può essere più o meno indicativo, come hanno dimostrato i vari precedenti coi quali siamo arrivati fino a oggi: le tendenze non sono sempre state interpretate nella maniera corretta. Le ragioni sono varie, a partire per esempio dalla non sempre reale convergenza tra le informazioni rilasciate dagli elettori e le loro effettive scelte compiute all’interno della cabina elettorale. Resta il fatto che i trascorsi più o meno recenti hanno in effetti riservato a volte anche eclatanti sorprese materializzatesi col passere delle ore. E’ dunque prevedibile che almeno le prime ore dopo la chiusura del voto saranno caratterizzate da una prudente attesa.

I dati reali

Per seguire l’esito dello spoglio elettorale, ci si potrà collegare sull’apposito portale (https://archivioelezioni.regione.sardegna.it/it/regionali/2024) attraverso il quale la Regione Autonoma della Sardegna renderà noti a tutti gli interessati le informazioni e i dati relativi alle elezioni del Presidente della Regione e del Consiglio regionale. All'interno del portale è infatti possibile consultare, per ciascuna elezione regionale, informazioni di carattere generale, normativa di riferimento, comunicazioni ai Comuni e modulistica, domande frequenti e guida al voto, nonché conoscere i risultati elettorali e altre notizie utili riguardanti le elezioni regionali della Sardegna.