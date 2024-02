Elezioni Sardegna 2024: risultati dello spoglio in tempo reale

Cagliari 26 febbraio 2024 – Si è votato fino alle 22 di ieri in Sardegna. Alla chiusura dei seggi, l’affluenza ha fatto registrare un 52,4%, con 758.252 votanti su 1.447.753 elettori. La sfida per la successione al governatore uscente del centrodestra Christian Solinas è fra Alessandra Todde (Centrosinistra e M5S), Renato Soru (Italia Viva, Azione e +Europa), Lucia Chessa (Sardigna R-esiste) e Paolo Truzzu (Centrodestra).

Dalle 7 di oggi lo spoglio per conoscere chi sarà il vincitore delle elezioni in Sardegna del 2024. Un risultato che riveste importanza non solo per definire chi governerà la Regione per i prossimi 5 anni ma anche in chiave nazionale (per gli equilibri del governo) e in vista delle elezioni Europee e Amministrative dell’8 e 9 giugno prossimi.

Segui la diretta

Se vuoi iscriverti al canale WhatsApp di Qn clicca qui