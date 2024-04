Elezioni in Basilicata, alle 19 aveva votato il 27,56 per cento

Roma, 21 aprile 2024 - Urne aperte fino alle 23 oggi, e domani dalle 7 fin o alle 15, per le elezioni regionali in Basilicata. Alle ore 19 di oggi l'affluenza era del 27,56 per cento. Non si può dire se l'affluenza sia in aumento o in calo perché il dato non può essere confrontato con il precedente elettorale perché cinque anni fa si votò in un'unica data. Nelle provincia di Matera ha votato il 29,11%, mentre in quella di Potenza il 26,88.

Alle 12 aveva votato il 9,12 per cento degli aventi diritto. A mezzogiorno i comuni dove si era votato di più erano Missanello, Montalbano Jonico, dove il candidato Piero Marrese è sindaco, e Potenza.

Gli aventi diritto al voto sono 567.947, suddivisi in 682 sezioni, di cui 229 in provincia di Matera e 453 in provincia di Potenza, nei 131 comuni lucani.

I candidati alla carica di presidente sono tre. Per il centrodestra il presidente uscente, il generale della Guardia di Finanza Vito Bardi, sostenuto da sette liste: Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Udc, Azione, Orgoglio lucano, La vera Basilicata. Lo sfidante è Piero Marrese, avvocato, sindaco di Montalbano Jonico e presidente della Provincia di Matera, sostenuto da Pd, Movimento 5 stelle, Basilicata casa comune, Basilicata unita, Avs-Europa verde-Sinistra italiana-Psi-La Basilicata possibile. Terzo candidato è il giornalista Eustachio Follia, sostenuto dal movimento Volt che nella campagna elettorale si è proposto come alternativa rispetto sia a Bardi sia a Marrese.

Notizia in aggionamento