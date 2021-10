Roma, 4 ottobre 2021 - "Abbiamo scelto i migliori candidati possibili, non criticherò nessuno, ma il voto di continuità nelle città e il non voto di dice che abbiamo fatto tardi nella loro scelta". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, su Rai 1, commentando i risultati delle elezioni comunali. "Sono contento di essere il primo a commentare. Io sono abituato a metterci la faccia", ha detto. "Oggi votavano gli italiani in tanti Comuni se qualcuno, 5 stelle o altri, usa questo voto abbattere il governo di unità nazionale fa qualcosa di irresponsabile".

"Il dato sull'affluenza dice che la maggioranza non ha ritenuto utile andare a votare. Questo comporta un'autocritica perché dopo una anno e mezzo di Covid bisogna essere più presenti sulla vita reale. L'impegno è perdere sempre meno tempo". E continua: "L'anno prossimo votano 25 capoluoghi di provincia e quindi il Centrodestra ha il dovere di individuare i suoi candidati il prima possibile che in alcune cittè è arrivato troppo tardi. Propongo che entro novembre bisogna presentare i candidati per avere almeno 5-6 mesi di tempo per spiegare la nostra idea di buon governo", ha aggiunto.

Tornando ai numeri di oggi: "Ci sono due ballottaggi importanti come Torino e Roma dove abbiamo la possibilità di un cambiamento epocale". E sulla Calabria: "Avremmo più che raddoppioto il dato del secondo arrivato e quindi per me è un motivo di orgoglio. Dove si è perso non si prendono scuse, sicuramente come Lega stasera abbiamo più sindaci e la lezione è che il centrodestra unito vince ma lo deve essere davvero", ha chiosato Salvini.