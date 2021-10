Roma, 4 ottobre 2021 - Tempo di verdetti per le elezioni amministrative 2021. Urne chiuse alle 15, quindi i primi exit poll (i dettagli qui sotto) a cui seguono proiezioni via via più affinate. Testa a testa a Roma Michetti-Gualtieri (27-30,5%), mentre al centrosinistra al primo turno Milano (Sala 54-58%, Bernardo 32-36%), Napoli (Manfredi 57-61%, Maresca 19-23%) e Bologna. A Torino avanti Lorusso (44-48%), Dipiazza (46,0% -50,0%) a Trieste.

Non dovesse chiudersi la partita al primo turno, il ballottaggio delle comunali è fissato per 17 e 18 ottobre (si vota sempre dalle 7 alle 23 la domenica e dalle 7 alle 15 il lunedì). Sempre oggi è atteso l'esito delle regionali in Calabria, mentre a Siena (dove corre Enrico Letta, segretario Pd) e Roma (Primavalle) si è votato per le suppletive alla Camera. In totale sono 12.147.040 gli elettori chiamati alle urne, distribuiti in 14.505 sezioni, mentre in 1.153 comuni si decide il primo cittadino.

Sommario

Gli exit poll sulle elezioni amministrative danno i candidati di centrosinistra avanti in tutte le grandi città con Roberto Gualtieri testa a testa con il candidato del centrodestra Michetti a Roma e in netto vantaggio sugli altri due candidati, compresa la sindaca uscente Virginia Raggi. Michetti è dato al 27-31% per Opinio-Rai e 24-28% per Skytg24) mentre Gualtieri 26,5-30,5% per Rai e 26-30% per Skytg24.

Secondo gli exit poll i candidati di centrosinistra potrebbero vincere già al primo turno a Milano (Sala è dato al 54-58% per Opinio-Rai e al 51-55% per Skytg24), Bologna (Lepore al 61-65% per Rai, 59-63% per Skytg24) e Napoli (Manfredi 57-61% per Rai e 49-53% per Skytg24). A Torino si profila un ballottaggio con il candidato del centrosinistra Lo Russo pero' in netto vantaggio. In Calabria, dove si vota per il presidente della Regione, e' in netto vantaggio invece il centrodestra Occhiuto a cui andrebbero il 46,5-50,5 dei consensi.

Roma

Michetti 27,0% - 31,0%

Gualtieri 26,5% -30,5%

Calenda 16,5% -20,5%

Raggi 16,5% -20,5%

Milano

Sala 54,0% -58,0%

Bernardo 32,0% -36,0%

Paragone 2,0% -4,0%

Pavone 2,0%-4,0%

Napoli

Manfredi 57,0% -61,0%

Maresca 19,0% -23,0%

Bassolino 9,0% -13,0%

Clemente 5,5% -7,5%

Torino

Lo Russo 44,0% -48,0%

Damilano 36,5% -40,5%

Sganga 1,5% -3,5%

D'Orsi 1,5% -3,5%

Bologna

Lepore 61,0% -65,0%

Battistini 26,5% -30,5%

Collot 2,0% -4,0%

Palumbo 1,0%-3,0%

Trieste

Dipiazza 46,0% -50,0%

Russo 29,0% -33-0%

Laterza 9,0% -13,0%

Richetti 2,0% -4,0%

Calabria

Occhiuto 46,5% -50,5%

Bruni 24,0% -28,0%

De Magistris 21,0% -25,0%

Oliverio 1,5% -3,5%

La mappa

(L'articolo prosegue sotto)

Potrebbe arrivare già alle 15 il primo dato politico di questa tornata elettorale. L'affluenza, rilevata ieri alle 23, aveva votato il 41,65% degli aventi diritto. Nel 2016 la percentuale era arrivata al 61,49%. Detto che cinque anni fa le urne erano rimaste aperte solo un giorno, sarà il dato definitivo dei votanti a decretare se effettivamente l'affluenza è crollata o meno. Ieri sera in tutti gli stati maggiori si respirava una certa tensione, dal momento che una bassa percentuale di votanti rappresenta da sempre un'incognita in più per l'esito elettorale.

In Sicilia e Sardegna il voto amministrativo è fissato per il 10 e 11 ottobre (i ballottaggi saranno due settimane dopo, ovvero il 24-25 ottobre). In Trentino Alto-Adige si va alle urne il prossimo 10 ottobre e l’eventuale secondo turno sarà il 24 di questo mese