Napoli, 4 ottobre 2021 - Gaetano Manfredi incassa una netta vittoria alle elezioni comunali a Napoli 2021 (qui i risultati città per città). Sarà il candidato del centrosinistra, salvo improbabili colpi di scena, a sostituire Luigi De Magistris a Palazzo San Giacomo, senza bisogno di andare al ballottaggio. A scrutinio inoltrato, le ultime proiezioni stimano che Manfredi possa chiudere oltre il 60%. L'ex ministro dell'Università ha già incontrato il governatore della Campania Vincenzo De Luca. Circa 750mila gli elettori che erano chiamati alle urne, su una popolazione complessiva di quasi un milione di persone.

Così come in altre grandi città italiane, anche a Napoli si registra l'affluenza peggiore di sempre per il primo turno delle amministrative. Alle urne sono andati il 47,19% degli aventi diritto; cinque anni fa, al primo turno aveva partecipato il 54,12% degli elettori. Nel 2011, sempre al primo turno, l' affluenza era stata del 60,33%. Nel 2006, alle urne andò il 66,64% dei napoletani. Ecco qui sotto tutto sugli sfidanti e lo spoglio in diretta.

Manfredi 57,0% -61,0%

Maresca 19,0% -23,0%

Bassolino 9,0% -13,0%

Clemente 5,5% -7,5%

Manfredi 63%

Maresca 22,2%

Bassolino 8,3%

Clemente 5,3%

Antonio Bassolino: Azione, Bassolino per Napoli, Con Napoli, Bassolino sindaco, Napoli è Napoli, Bassolino sindaco, Partito Gay LGBT;

Matteo Brambilla: Napoli in Movimento;

Alessandra Clemente: Potere al Popolo, Alessandra Clemente Sindaco, Civica 20-30;

Gaetano Manfredi: Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Europa Verde, Centro Democratico, Repubblicani, Azzurri per Napoli, Manfredi Sindaco, Napoli Solidale, Per le Persone e la Comunità, Moderati, Napoli Libera, Noi Campani per la Città, Adesso napoli;

Catello Maresca: Forza Italia, Fratelli d’Italia, Essere Napoli, Napoli Capitale, Cambiamo Napoli, Rinascimento Partenopeo, Partito Liberale Europeo, Orgoglio Napoletano;

Giovanni Moscarella: Movimento 3V

Rossella Solombrino: Movimento 24 agosto-Equità Territoriale