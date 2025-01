Diplomazia della speranza. Gli Artigiani della Pace e l’agenda da costruire per evitare le guerre

Di fronte alla sempre più concreta minaccia di una guerra mondiale, come ha sostenuto Papa Francesco nel recente discorso agli ambasciatori presso la Santa Sede, nel quale ha esortato ad una coraggiosa diplomazia della speranza, gli Artigiani della pace – associazioni e testimoni – si incontrano a Roma per cercare di costruire insieme un’Agenda per la pace nella giustizia. L’evento, caratterizzato da un forte spirito europeo all’insegna del dialogo, dei diritti umani e dell’impegno per una democrazia profondamente radicata nei valori del bene comune e della partecipazione, è organizzato dal Parlamento Europeo in Italia, coordinato da Fabio Di Stefano, responsabile dei rapporti con le istituzioni e comunicazione del Parlamento Europeo in Italia, e dal giornalista Piero Damosso (foto), autore del libro Può la Chiesa fermare la guerra? (Edizioni San Paolo).

L’incontro si terrà a Roma il 20 gennaio dalle 15,30 a Esperienza Europa – David Sassoli (piazza Venezia 6c), e sarà aperto dal vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani. Saranno presenti leader di movimenti, associazioni, sindacati: Comunità di Sant’Egidio, Comunità Papa Giovanni XXIII, Azione Cattolica, Acli, Movimento dei Focolari, Comunione e Liberazione, Cisl, Coldiretti, Cooperativa Auxilium, Movimento Cristiano Lavoratori. Con loro ambasciatori, religiosi, e i rappresentanti dell’Unione Comunità Ebraiche Italiane e della Grande Moschea di Roma.