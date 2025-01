Santanchè a processo, coro dell’opposizione: “Ora le dimissioni”

Milano, 17 gennaio 2025 – “Daniela Santanché si dimetta”. Opposizioni all’attacco dopo la notizia del rinvio a giudizio dell’attuale ministra del Turismo, che dovrà rispondere davanti ai giudici di false comunicazioni sociali nel processo sul caso Visibilia, società da lei fondata e di ora non non detiene più cariche. Tra i primi a chiedere che Santanchè lasci c’è la segretaria del Pd Elly Schlein: “Quando le accuse sono cosi' gravi chi ricopre le più alte cariche istituzionali deve fare un passo indietro. Daniela Santanchè si dimetta. E Giorgia Meloni deve pretendere le sue dimissioni".

Sul caso Santanchè la premier era stata interpellata dai giornalisti nella conferenza stampa di inizio anno. “Vedremo”, aveva risposto a chi gli chiedeva se, in caso di processo, la senatrice di Fratelli d’Italia sarebbe stata allontanata o meno dal governo. “Non può più continuare a far finta di niente – incalza Schlein – Lei, che quando era all'opposizione chiedeva le dimissioni per molto meno, ora che fa? Cambia idea anche su questo? Una presidente del Consiglio non può usare due pesi e due misure, soprattutto verso gli amici che lei ha voluto al governo e per cui adesso è politicamente responsabile”.

La segretaria del Pd è in buona compagnia. "Se Daniela Santanchè non si dimette siamo pronti a una seconda mozione di sfiducia”, scrive su X Stefano Patuanelli, capogruppo del M5s al Senato, anticipando la reazione di Giuseppe Conte. “Noi insistiamo per le dimissioni immediate della Ministra. È assolutamente indecoroso per le istituzioni di governo che la Ministra rimanga lì. Meloni, che in passato chiedevi le dimissioni di tutti i Ministri per molto meno, oggi che fai, continuerai a fischiettare indifferente? Non avverti neppure adesso un sussulto di dignità?”.

Anche per Nicola Fratoianni (Alleanza Verdi e Sinistra), “chi rappresenta lo Stato non può stare in una condizione del genere. E' da oltre un anno, dopo l'inchiesta di Report e anche di altri media, e da quando arrivò a mentire perfino nell'Aula del Senato che ne chiediamo le dimissioni immediate dal governo Meloni. Su questo abbiamo raccolto oltre 50mila firme di cittadini. Se Santanchè non ha la sensibilità e la responsabilità di assumere questo gesto a tutela dell'onorabilità dello Stato, tocca alla Presidente del Consiglio Meloni assumersi la responsabilità. Le istituzioni non sono il salotto di casa propria e vanno rispettate".

Al momento nessuna dichiarazione politica dell’interessata che si limita a commentare tramite l’avvocato la vicenda giudiziaria. "È una decisione che ci lascia l'amaro in bocca”, – fa sapere il legale Nicolò Pelanda. La ministra si aspettava “un esito diverso”.