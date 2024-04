Puglia, Conte rompe con Emiliano. M5S esce dalla maggioranza in Regione. “Non facciamo sconti al Pd”

Bari, 11 aprile 2024 – Altro che distensione: tra Pd e M5S è rottura totale in Puglia. “Rimettiamo tutte le deleghe” nella Regione, ha detto il leader del M5S, Giuseppe Conte a Bari, dopo l’ultima tornata di arresti.

“Stiamo leggendo pagine di politica che sono anche di cronaca giudiziaria che fanno tremare i polsi. Non combattiamo solo Meloni e soci, non facciamo sconti nemmeno a chi è nel nostro campo. Vogliamo dare una fortissima scossa, è il momento di fare pulizia e tabula rasa. Dobbiamo estirpare la cattiva politica. Rinunciamo al nostro ruolo di governo”, ha detto il leader del M5S.

Il Movimento 5 stelle è nella maggioranza che sostiene il presidente della Regione, Michele Emiliano, ed è nella giunta regionale con una sua rappresentante, Rosa Barone, assessora al Welfare, e con una consigliera che ha la delega alla Cultura, Grazia di Bari. Mentre Cristian Casili è vicepresidente del Consiglio regionale.

Conte ha comunque ricordato la storia professionale (da magistrato) e politica del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e ha rivendicato quindi la giustezza della scelta fatta a suo tempo di collaborare con la sua giunta regionale. "Il M5S - ha affermato, commentando le recenti vicende giudiziarie che hanno interessato anche la Regione Puglia - conserva intatta l’aspirazione a cambiare la politica, non a farsi cambiare dalla politica. In Puglia vediamo dilagare le erbacce della cattiva politica, dobbiamo estirparle, ci sono delle zone grigie. Noi siamo per tutte le garanzie costituzionali nei processi ma è evidente dai materiali sin qui acquisiti nella cronaca giudiziaria che in molti territori si sta estendendo l`area della cattiva politica, e quando c`è questo non ci può essere il M5S", ha aggiunto l'ex premier.

Gli arresti in Puglia

L'ex assessore della Regione Puglia Alfonso Pisicchio, e suo fratello Enzo Pisicchio, sono stati posti agli arresti domiciliari nell'ambito di una inchiesta della Procura di Bari. I reati contestati all'ex assessore regionale, arrestato con altre 5 persone (1 in carcere, 4 agli arresti domiciliari, 2 sono destinatarie del divieto di esercitare le attività professionali per 12 mesi) sono, tra l'altro, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione per l'esercizio della funzione, truffa, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, falsità materiale, turbata libertà degli incanti.