Consiglio dei ministri. Riforma della giustizia. Slitta il primo esame

Il richiamo di Giorgia Meloni alla politica, che deve essere "unita" sulla violenza contro le donne, e lo slittamento del Dl giustizia alla fine della settimana per l’assenza dei ministri di Forza Italia. Il Consiglio dei ministri alla fine approva soltanto il disegno di legge sulla valorizzazione della risorsa mare e un decreto legislativo sui regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Mentre si dovrà trovare la quadra politica sui potenziamenti in materia di reati informatici per la Procura nazionale antimafia, che su questo fronte avrebbe nuovi poteri di impulso e il coordinamento: la norma slitta ma intanto Forza Italia con Maurizio Gasparri chiede "una riflessione nel governo".

LA VIOLENZA SULLE DONNE

"Siamo determinati a dare vita a una grande svolta culturale. Donne e uomini insieme, alleati, affinché si possa davvero dire: mai più", ha detto la premier nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. "La politica ha già saputo dare in più occasioni un segnale di unità e mi auguro che si possa continuare su questa strada, al di là delle differenze e oltre gli steccati ideologici. Perché sulle soluzioni ci si può confrontare e anche scontrare, ma su un obiettivo come questo non ci possiamo dividere", ha aggiunto. "La lotta alla violenza contro le donne è una priorità del governo. Abbiamo raddoppiato i fondi per i centri anti-violenza e le case rifugio, portandoli a livelli mai visti prima. L’aumento delle chiamate al 1522, il numero per le vittime di violenza e stalking, ci racconta di un fenomeno che siamo ancor ben lontani dall’aver sconfitto ma è anche un segnale positivo, perché molto spesso chiedere in tempo aiuto è il primo passo per la rinascita", ha concluso la premier Giorgia Meloni.

LA CONFERENZA STAMPA

Il governo ha deliberato anche lo stato d’emergenza per dodici mesi nella città metropolitana di Torino e nella provincia di Vercelli per le alluvioni di settembre, e per la Città metropolitana di Firenze e le provincie di Livorno, Pisa e Siena, colpite dal maltempo del 17 e 18 ottobre, sono stati stanziati dieci milioni di euro. In conferenza stampa la ministra della famiglia Eugenia Roccella ha annunciato "un testo unico contro la violenza sulle donne" da approvare l’8 marzo 2025 e un decreto interministeriale con un tavolo di lavoro presso la Presidenza del Consiglio per redigerlo.

Il responsabile della Protezione Civile Nello Musumeci ha illustrato l’ok al Ddl per la valorizzazione del mare, che prevede la semplificazione delle procedure e la riforma del Codice della navigazione che ha compiuto 80 anni, mentre la collega del Turismo Daniela Santanchè ha spiegato che le norme avranno riflessi positivi sul turismo marittimo.