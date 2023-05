Caso Levi: lettera di dimissioni a Sangiuliano

Roma, 26 maggio - Ricardo Franco Levi ha inviato una lettera di dimissioni al ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano rimettendo nelle sue mani il ruolo di commissario straordinario del governo per l'Italia Paese ospite d'onore alla Fiera del libro di Francoforte 2024.

Dopo la polemica, poi rientrata, sulla partecipazione di Carlo Rovelli, un nuovo fronte si era aperto oggi con un articolo di "Libero" in cui si dice che Levi avrebbe assegnato la comunicazione per l'Italia alla Buchmesse a una società belga, la IFC Next, in cui lavora il figlio.

I riflettori su Levi si erano accesi solo pochi giorni fa quando Carlo Rovelli aveva fatto sapere che il commissario straordinario alla Buchmesse gli aveva chiesto di farsi da parte, esercitando sul famoso fisico una sorta di "censura preventiva", per poi - sull'onda delle polemiche - aver fatto dietrofont, rinnovando a Rovelli l'invito a partecipare alla cerimonia d'inaugurazione "per condividere con tutti noi la bellezza della ricerca e il valore della conoscenza".

Il ritiro dell'invito era arrivato a Rovelli in una lettera di Levi, che è anche presidente dell'Associazione Italiana Editori, in cui veniva sottolineato che dopo l'intervento al Concertone del Primo Maggio a Roma in cui il fisico aveva parlato di una possibile escalation nella guerra in Ucraina attaccando, pur senza nominarlo, il ministro della Difesa Guido Crosetto, la sua partecipazione a Francoforte avrebbe fatto "rivivere polemiche e attacchi".

Tutto questo avveniva solo il 14 maggio scorso: immediata era stata l'alzata di scudi in difesa di Rovelli, la piena solidarietà del mondo della cultura, la richiesta di un ripensamento e la contrarietà alla censura espressa da molti intellettuali ed esponenti del governo, a partire dal ministro della Cultura Sangiuliano. "In generale, avendo subito censure, sono contrario ad infliggerle ad altri. Magari a quella del professor Rovelli aggiungerei qualche altra voce, quella di Pierangelo Buttafuoco, Francesco Borgonovo, Marcello Veneziani o altri in omaggio al pluralismo", aveva sottolineato Sangiuliano. Mentre il ministro Crosetto aveva dichiarato: "Dispiace deludere gli esperti dei complotti all'italiana, sempre in servizio, che parlano già di 'censura o pressioni", in merito alla decisione di Levi spiegando: "Non l'ho mai sentito in vita mia" e "sono il primo ad auspicare un ripensamento della decisione presa".