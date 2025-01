Caso Almasri, parla Li Gotti: “Liberato un boia per fermare i migranti”. Meloni: “Tiriamo dritto”

Roma, 29 gennaio 2025 – “Liberare il generale Almasri è una scelta peggiore di quella di Trump. Il presidente americano ha incatenato i migranti, noi abbiamo scarcerato un boia”. L'avvocato Luigi Li Gotti, sottosegretario alla Giustizia dal 2006 al 2008 con il governo Prodi, tra i difensori dei famigliari della tragedia di Cutro, sul caso del generale libico ha presentato un esposto contro la premier Giorgia Meloni e i ministri coinvolti che ha portato a un avviso di garanzia.

E ora risponde agli attacchi del centrodestra in un’intervista a La Stampa e con dichiarazioni a Radio24 sul caso Almasri. “Come cittadino mi sono sentito ingannato”, “il generale libico è stato arrestato e poi rimandato indietro con un aereo di Stato solo perché il ministro della Giustizia è stato inerte”, “prima che la Corte d'Appello di Roma si pronunciasse, il volo era già pronto. È evidente che il ministro ha detto una falsità”, “abbiamo restituito alla Libia, con tutti gli onori, un criminale che continuerà a fare ciò che ha fatto sino ad ora. Gestire un centro di detenzione con torture, lavori forzati, omicidi”.

Giorgia Meloni con l'avviso di garanzia ricevuto e insieme ai ministri Nordio e Piantedosi e al sottosegretario Mantovano anche loro indagati

Li Gotti spiega poi quali ritiene essere i motivi della “scelta” del Governo di rimandare il Libia Almasri. “Al governo serve un boia per impedire le partenze per l'Italia. Ragione di Stato? La apponessero. Dicessero: 'Noi non possiamo parlarne”.

Per l'avvocato Li Gotti si tratta di un caso “senza precedenti”, “l'Italia ha liberato un boia. E sono state dette innumerevoli bugie”.

L'avvocato Luigi Li Gotti e la premier Giorgia Meloni

Sulle polemiche politiche, l’accostamento a Prodi (dunque una militanza di centrosinistra) La Stampa ricostruisce che Li Gotti nasce come militante dell’Msi (il partito di destra nato dopo il Fascismo). Noi eravamo della corrente di sinistra, ci rifacevamo a un parlamentare dell'Msi che era Luigi Filosa. Che era un socialista, ma eletto nelle file dell'Msi. Il Movimento sociale italiano era un contenitore di diverse anime. C'era di tutto”. Poi il passaggio all'Italia dei Valori: “Era il periodo in cui c'era la vicenda di Berlusconi. Si discuteva del legittimo impedimento, delle leggi ad personam, della riforma della prescrizione. Erano interventi normativi fatti per favorire Berlusconi”, “non mi riconoscevo più in quello schieramento”.

E “sull’accusa” di aver difeso pentiti mafiosi: “Sì, ho difeso tante persone. Ho anche rappresentato i famigliari del commissario Calabresi. Ho fatto diverse cose” e di mafiosi “ho preso la difesa di alcuni. Ad esempio quando Giovanni Falcone mi chiese di assistere Francesco Marino Mannoia che non aveva più difensori”, “in quel periodo stavo facendo il processo Calabresi. Falcone mi chiamò e mi chiese se me la sentivo di assistere Mannoia. E io per rispetto per me stesso, per la deontologia, dissi di sì. Poi arrivarono altri. Io difendo la persona, non il reato”.

E stamattina Giorgia Meloni ha difeso l’operato del Governo con un post su X. "Il nostro impegno per difendere l'Italia proseguirà, come sempre, con determinazione e senza esitazioni. Quando sono in gioco la sicurezza della Nazione e l'interesse degli italiani, non esiste spazio per passi indietro. Dritti per la nostra strada".