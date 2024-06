Carlo Calenda operato: “Affettato ma tutto bene”. Il selfie dal letto d’ospedale

Roma, 22 giugno 2024 – Carlo Calenda ha annunciato sui social, con un selfie dal letto d’ospedale, il successo dell’intervento chirurgico a cui si è sottoposto nella giornata di ieri. “Affettato ma tutto bene” si legge nella didascalia del post.

L’operazione era prevista e il leader di Azione ne aveva dato notizia ieri, sempre tramite il suo profilo Instagram. “Per qualche giorno sarò fuori gioco”, ha scritto Calenda nella caption del post, spiegando anche che aveva in precedenza rimandato l’intervento “per la campagna elettorale” delle Europee.

Nei commenti del post sono tantissimi gli auguri di pronta guarigione da parte dei follower, che in molti casi lo chiamano con l’affettuoso soprannome “Carletto”

Il politico aveva subito un’operazione anche alla fine del 2023 e anche in quel caso aveva scherzato sui social: “Dopo un anno di dieta e 150 punti interni rientro nei vestiti fatti quando lavoravo alla Ferrari” si legge in un post pubblicato dopo l’operazione, a novembre dello scorso anno.