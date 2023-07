Infanzia, Michela Vittoria Brambilla eletta presidente della commissione parlamentare

Roma, 25 luglio 2023 – Michela Vittoria Brambilla è stata eletta, con i voti della maggioranza, presidente della commissione parlamentare per l’Infanzia e l’Adolescenza.

Brambilla, ex ministro del Turismo nel governo Berlusconi IV, aveva ricoperto la stessa carica di presidente della commissione Infanzia e adolescenza nella XVII legislatura, durante la quale sono state deliberate e svolte ben cinque indagini conoscitive (povertà e disagio minorile, prostituzione minorile, diritto dei minori a fruire del patrimonio artistico e culturale nazionale, diritto alla salute dei minori diversamente abili, minori “fuori famiglia”).

"Ringrazio – ha detto la neopresidente – per la fiducia che mi è stata accordata. I cittadini di minore età sono circa 10 milioni e per definizione non votano, ma i loro problemi sono i nostri perché rappresentano il futuro. Farò in modo che la voce dei bambini e degli adolescenti sia ascoltata in Parlamento, secondo un modello di lavoro sperimentato e consolidato durante la mia precedente esperienza come presidente”.

Appena eletta presidente, dopo aver diretto i lavori della prima seduta, Michela Vittoria Brambilla ha avuto un colloquio con il ministro della Famiglia, Eugenia Roccella, per una prima ricognizione dei temi di cui la commissione potrebbe occuparsi con indagini specifiche.

Tra questi, la rete di assistenza ai giovani tossicodipendenti, l’utilizzo di internet e dei social media da parte dei minori, l’affido nelle sue varie tipologie e la violenza assistita (cioè il fare esperienza da parte del minore di qualsiasi forma di violenza su figure di riferimento).