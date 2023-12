Auguri 2024. I politici sui social: da Marta Fascina che ricorda Berlusconi alla maratona di Renzi

Roma, 31 dicembre 2023 – Gli auguri social dei politici guardano al passato con commozione e nostalgia come nel messaggio su Instagram di Marta Fascina in ricordo di Silvio Berlusconi. C’è chi auspica un futuro di pace, come l’ex ministro Andrea Orlando. E chi, come il leader del M5S Giuseppe Conte, si prepara al 2024 guardando all’anno passato con amarezza.

C’è poi chi è già posizionato ai nastri di partenza (il leader di Italia Viva, Matteo Renzi) per correre una nuova maratona: quella delle Europee 2024.

Fascina ricorda Berlusconi

"Amore mio, l'augurio più bello, più sentito, più vero, più sincero resterà solo e sempre il tuo". Marta Fascina lo scrive su Instagram a commento del video che lo scorso anno Silvio Berlusconi postò sui social per gli auguri di fine anno. Video che la deputata FI, ultima compagna nella vita del leader 'azzurro', riposta oggi. "Tu sei e resterai sempre - conclude Fascina - l'unico, eterno Presidente".

Orlando: il messaggio di pace

“La parola pace rischia di suonare vuota se non la decliniamo in concreto, se non definiamo i passi per arrivarci. Il primo è quello di non rassegnarsi alla guerra perché può diventare un rumore di fondo, qualcosa con cui si convive. Quelle immagini, quelle atrocità possono farci meno effetto perché le vediamo tutti i giorni al telegiornale. Ecco, lo dobbiamo impedire prima di tutto chiedendo di avere più occasioni per manifestare la nostra domanda di pace”, ha detto il deputato Pd ed ex ministro del Lavoro Andrea Orlando in un video di auguri di buon anno pubblicato sui social.

Conte: un 2023 amaro

"Si chiude un 2023 molto difficile, che lascia l'amaro in bocca per tanti motivi. Sono però convinto che possiamo ancora cambiare le cose, ma occorre coraggio, perseveranza, visione. Buon 2024! Che sia un anno di passione, di impegno, di risultati. Forza!". Lo ha detto il leader M5S, Giuseppe Conte in un video messaggio sui social per gli auguri di fine anno.

Renzi: la maratona delle Europee

"Il 2023 che ci stiamo lasciando alle spalle è stato un anno difficile, ricco di turbolenze, guerre, dolori. Ma voltando pagina è bello ricordare anche i tanti momenti di bellezza”, scrive su X il leader di Italia viva, Matteo Renzi, in occasione della fine dell'anno. “Dopo dieci anni ho finalmente finito di nuovo una Maratona e l'ho fatto stando sotto le 4 ore”. “La maratona del 2024 saranno le Europee ma lì dobbiamo fare più del 4%, non ore. E lo faremo con l'entusiasmo di chi non si arrende mai. Buon anno".