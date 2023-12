Storie di operai che salvano le proprie imprese Un gruppo di lavoratori in cassa integrazione ha deciso di rischiare tutto e di prendere in mano l’azienda in crisi, tra di loro c’erano Pasquale Mormile e Tudor Tomozei. Dietro queste iniziative ci sono realtà come Cooperazione Finanza Impresa, che ha lo scopo di promuovere la nascita e lo sviluppo di imprese cooperative