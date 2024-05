Il Profeta del gol e il Diavolo: quel matrimonio che sfumò in una notte di mezza estate Johan Cruijff, simbolo del calcio totale, nel 1981 vestì la maglia rossonera per 45 minuti, deludendo i tifosi accorsi a San Siro e quelli seduti davanti alla tv per il primo evento sportivo trasmesso in diretta da Canale 5: una storia di calcio milanese (quasi) dimenticata