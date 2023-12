La lettera di Natale dell'arcivescovo Delpini: Milano, è l'ora della fiducia e del coraggio Una lettera di Natale dedicata a Milano e ai milanesi. L'arcivescovo Mario Delpini ci accompagna in questi giorni di feste e di fede dopo un anno vissuto faticosamente dalla città. È un dialogo sulla fiducia, sul coraggio e sulla speranza: “Dove i cittadini scendono nelle strade, si salutano, si sorridono, fanno della città un villaggio in cui si abita volentieri”. Le famiglie in difficoltà, i giovani in crisi, le povertà croniche? “C'è bisogno di un'alleanza che non si traduca solo in una dichiarazione di buoni propositi, ma proponga una revisione sistematica. Con coraggio e una visione di futuro”