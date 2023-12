No, Milano non è Gotham City. Ma a volte ci si avvicina Uscire la sera, nelle zone della movida, per alcuni ragazzi è diventato un incubo. Bande di minorenni si aggirano con un solo scopo: derubare i loro coetanei. Nella puntata di oggi del nostro podcast raccogliamo lo sfogo di una mamma il cui figlio sa che a ogni uscita rischia di essere perquisito, derubato, rapinato