Milano/New York andata e ritorno: l'amore a distanza fra due città diverse e uguali

Economia, rilancio dei quartieri, sicurezza, senso di comunità: mai come in questi ultimi anni New York è stata citata a esempio da amministratori ed élite culturali a Milano. E allora, guidati dal manager bocconiano di lungo corso Gianluca Galletto, che nella Grande Mela ci vive da vent'anni e dove ha lavorato spalla a spalla con il sindaco Bill de Blasio, e che alla "Capitale del Mondo" ha dedicato un libro, Viva New York!, ci addentriamo in un viaggio fra le somiglianze, le differenze e le prospettive da una sponda all'altra dell'Oceano.

Ecco la nuova puntata di “Un giorno a Milano”, il podcast scritto dalla redazione del quotidiano Il Giorno. Tre volte a settimana vi racconteremo un pezzo della città, coi suoi ritmi forsennati e i motori sempre accesi, un po’ globale e un po’ di quartiere, dove cultura e industria prosperano nelle stesse strade. Personaggi, musiche e suoni che fanno parte della colonna sonora di questa “piccola Babele”.