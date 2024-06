Il G ci ha preso gusto e torna a La Nazione. Momenti unici di vecchi sondazzi. Il podcast

Un artista della radio. Un personaggio amatissimo in Toscana grazie al suo Sondazzo, che tra gli anni Ottanta e Novanta ha tenuto incollati al suo programma migliaia di ascoltatori.

Questo è il G, al secolo Gianni Greco. Lui torna a La Nazione per la seconda parte del podcast. Dopo il grande successo della prima parte, il G continua, insieme a Emanuele Baldi, a percorrere i suoi decenni di carriera, i suoi scherzi più belli, le sue puntate più memorabili.

Attraverso il Sondazzo di Radio Blu è passata anche la storia. Fu proprio il G, l'undici settembre, ad annunciare l'attacco delle Torri Gemelle. Era il primo pomeriggio quando le tv rimandarono immagini che cambiarono il mondo per sempre.

Il G era in onda e fu tra i primi a raccontare agli ascoltatori cosa stava accadendo. Non solo scherzi in questa puntata, ma anche una riflessione, sempre e comunque scherzosa, sulla società contemporanea.