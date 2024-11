Quando a Firenze c’era il Palio, anzi due

Anche Firenze aveva il suo Palio, anzi due. Uno era sui barberi, cavalli montati tipo corsa al galoppo, sul modello, senza nulla togliere, del più noto e significativo Palio di Siena. Un’altra appassionante sfida per i fiorentini del XVI secolo si correva sui Cocchi, sul modello delle bighe e delle quadrighe romane, come nel kolossal Ben Hur, tanto per intendersi.

Del Palio dei Barberi si ha memoria fin dal 1288, con la mossa che avveniva da fuori città fino a porta alla Croce, oggi piazza Beccaria.

Della partenza, le cronache non riportano se il via fosse dato con il sistema dei canapi ancora in uso nel campo di Siena o con un più banale drappo, c’è ancora una via che ne perpetua la memoria. Quale altra strada se non Ponte alle Mosse? È di questo che Duccio Moschella parla nella quarta puntata del podcast Bricciche fiorentine 4.0, storie, storielle e aneddoti tratti dal mito e dalla realtà di un luogo straordinario, famoso e ancora da scoprire.