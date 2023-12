Prodotti De.Co, il futuro del turismo

“I nuovi prodotti a marchio De.Co? Sono da svenimento per quanto sono buoni. E anche sulle sfogline stiamo ragionando su come valorizzarle meglio". È Duccio Caccioni, nella nostra nuova puntata podcast, a presentare i nuovi prodotti e le prospettive della qualifica De.Co, ossia della denominazione d'origine che solo i Comuni possono dare alle loro tipicità, culinarie e non.

A Bologna la commissione, presieduta proprio da Caccioni, da quasi due anni ha elargito il riconoscimento a tanti capisaldi, dai tortellini alle tagliatelle. Lo spettro si è allargato anche alla provincia, entrano tra gli altri anche l'africanetto di Persiceto e la torta grassa castiglionese.

"Sulle sfogline vedremo, visto che sono un'arte di crescente interesse turistico vorremo valorizzarle meglio". Sarebbe nei piani un registro. Intanto il riconoscimento è stato dato anche ai burattini. "E Bologna - aggiunge Caccioni - valorizzi meglio le sue specialità e soprattutto la sua agricoltura".