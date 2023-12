La magia delle musiche di Natale

Musica di Natale, la colonna sonora essenziale altrimenti non si va nemmeno a cena. Tornano le Feste e con loro ripiombano dalla radio e dalle tv, oltre che dai cellulari, i temi più celebri da ascoltare mentre si scartano i regali. Dai classiconi, come 'Rockin Around the Christmas tree' di Brenda Lee, fino al mantra di Mariah Carey, 'All I want for Christmas is you', che ha perso proprio quest'anno la testa della classifica di Billboard in favore dell'inno della scatenata Lee. Il nostro è un tributo a quelle atmosfere, con un orecchio finale anche al Cinema. Da ‘Mamma ho perso l'aereo’ al ‘Piccolo Lord’, i temi del Natale ci hanno abbracciato anche dentro ai sogni di celluloide.