La nostra Perla: il libro di Alberto Masotti

Si intitola “La nostra Perla”, è narrato da Alberto Masotti, ex presidente del gruppo La Perla e ora alla guida della Fondazione Fashion Research Italy, è pubblicato da Minerva e racconta la storia della della celebre azienda bolognese di lingerie attraverso i decenni, dal 1945 al 2007. Poi l'azienda venne venduta. Il volume ricco di materiale fotografico sarà presentato venerdì 8 novembre nella sede di Fondazione Fashion Research Italy a Bologna, in dialogo con Stefano Dambruoso. Tra le 304 pagine si dispiegano le avventure di un'icona del Made in Italy che ha rivoluzionato il mondo della lingerie, da quando la madre Ada Masotti– soprannominata forbici d’oro per la sua bravura innata- aprì il primo laboratorio in via Marsala, lanciando il primo marchio Ape, nel Dopoguerra.