Benedetto XIV, l’ultimo papa bolognese

Al secolo Prospero Lambertini, papa Benedetto XIV, svolse un ruolo fondamentale nell’Europa del XVIII secolo, ma anche nel governo della sua città d’origine, Bologna. L’Alma Mater gli dedica un’esposizione da oggi al 27 luglio, in occasione dei trecento cinquant'anni dalla sua nascita. “Benedetto XIV e Bologna. "Arti e scienze nell’età dei lumi” è il titolo dell'esposizione in 17 sale al Museo di Palazzo Poggi e alla Biblioteca Universitaria in via Zamboni 33, la cui celebre aula magna fu voluta proprio da Papa Lambertini.