Nord, Sud, Di Mezzo, con tocchi green. Dopo decenni, il Passante è fermo al lotto zero. Autostrade per l'Italia ha da poco cambiato l'amministratore delegato: cambierà qualcosa per l'infrastruttura? Intanto, non si fermano le polemiche politiche. E Regione e Comune vanno in pressing per andare avanti con l'opera.