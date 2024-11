La storia dello zuccherino montanaro

È uno dei biscotti bolognesi più amati e tradizionali lo Zuccherino Montanaro. Nasce in Appennino e la sua fama arriva fino in Toscana e anche a Modena. Dolcetto celebre ai matrimoni (le donne riempivano delle ceste con questi dolcetti, li coprivano con eleganti burazzi ricamati per l’occasione e dopo la cerimonia li distribuivano agli invitati) è stata la cuoca Lucia Antonelli di Castiglione dei Pepoli, a riportarlo in auge oltre 10 anni fa. Soprannominata la regina del tortellino, Lucia ha utilizzato la sua fama anche per promuovere lo zucaren, contribuendo all'ottenimento del marchio DeCo approvato dall'Unione dell'Appennino. Nel podcast di oggi presentiamo questa specialità che profuma di anice, è tonda e friabile, grande o piccina ed è ricoperta di una glassa composta essenzialmente da zucchero e liquore di anice che si ottiene con un rito molto particolare. Lucia Antonelli ci ha invece arricchito con un suo racconto.