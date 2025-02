Fagiolino, l’altro Carnevale di Bologna

Fagiolino (o Fasulein in dialetto bolognese) è un burattino tradizionale di Bologna, le cui origini risalgono al Settecento. Inizialmente, il suo nome era associato agli zanni della Commedia dell'Arte, personaggi di servitori astuti e maliziosi, spesso protagonisti di situazioni comiche e ingegnose. Fagiolino, con la sua mente vivace e la sua natura intraprendente, è un servitore arguto, sempre pronto a mettere in atto scherzi e trovate geniali. Con il tempo, è diventato simbolo della cultura popolare bolognese, celebre per la sua capacità di mescolare allegria, ironia e spirito di iniziativa.