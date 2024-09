La storia del tortino Porretta

Dici tortino di Porretta e se hai una certa età ti vengono in mente mille memorie. Le merende a scuola, le sfide ai 40 passi per riuscire a mangiarlo tutto alla ricreazione, gli scherzi di alcuni scolari. Ma anche la bontà al profumo di limone che questo tortino "inventato" a Porretta Terme emanava una volta scartato. Il podcast di oggi racconta la storia della prima merendina d'Italia creata da Dino Corsini e dalla moglie Vatulia, partendo dalla Torta Porretta che veniva preparata già dal 1935. Ma come nasce il tortino? Ce lo racconta oggi Giulian Corsini, 90 anni, figlio di Dino e Vatulia. Con qualche aneddoto di Orlando Corsini, figlio di Giulian, che con i fratelli Giuliana e Dino, lavora in azienda. Lui in particolare racconta il perché di un tortino che da sempre "impaluga", come si dice dalle nostre parti, ovvero è difficile da deglutire. Ma è semplice da capire: il tortino è senza conservanti. Nel podcast anche un contributo di Danilo Masotti.