La statua equestre di Mussolini, dallo stadio ai partigiani di Porta Lame

La storia del monumento di bronzo del Duce, un tempo collocato sotto la Torre di Maratona in piazza della Pace, che dopo la caduta del regime fascista venne fuso per creare le statue del partigiano e della partigiana di Porta Lame. Il racconto finirà in un libro che uscirà l'anno prossimo. L'autore, il fumettista Otto Gabos, all'anagrafe Mario Rivelli, ci racconta la storia di uno dei nostri luoghi della memoria.