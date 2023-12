Il Natale a tavola

Quando si avvicinano le feste, a Bologna è tutto un correre dal macellaio di fiducia, dalla sfoglina di fiducia, dalla drogheria di fiducia. Perché le ricette vere e di una volta, chiamano subito le botteghe più sinceramente bolognesi, quelle dove non si è mai smesso di vendere tutto l’occorrente per preparare tortellini, passatelli, cotoletta, polpette, lesso, torta di riso, raviole, certosino eccetera eccetera. Dare uno scossone al ricettario tradizionale è impossibile, e allora peschiamo da lì per il pranzo di Natale. Per questa missione mi sono affidata a Ivan Poletti, già socio e chef della Cantina Bentivoglio, poi in cucina da Armani, a Palazzo de’ Rossi, al Ca’ Shin nella sua rinascita e ora fieramente indipendente con un piccolo progetto dal cuore grandissimo, Zigo e Zago, il chiosco da poco inaugurato col socio Daniele Simonetti ai giardini graziella Fava.