I mercatini di Natale

Un giro per i mercatini natalizi più tradizionali di Bologna, per cercare gli ultimi regali ma anche gli ultimi addobbi a Santa Lucia, bere un drink con ostriche in piazza Minghetti annusando suggestioni di lavanda, far scorta di brigidini in via Altabella e di artigianato fatto con passione da una vita al Deco Mela Art. Perdersi tra i presepi della Chiesa dei Celestini e guardare sognanti le luminarie della città, scattandosi una foto davanti all'alberone di piazza Maggiore.