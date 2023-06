I ‘cinemini’ sotto le stelle, le arene di Bologna

Sin dall'inizio della sua storia, il cinema a Bologna ha avuto sempre film proiettati al chiuso e in estate all'aperto. E c'è un ricordo poetico da parte dei bolognesi per questi spazi di socialità che al giungere del primo caldo divengono mete predilette assieme ai pop corn e ai ghiacciolini. Un piccolo excursus che arriva fino ad oggi con Via Emilia 92 di San Lazzaro, il cinema nella corte che riapre con la programmazione del Galliera della Bolognina.