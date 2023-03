I portici fra storia e curiosità - Il Resto di Bologna

Il Resto di Bologna - Il Podcast

Credete davvero di sapere tutto dei portici? Siete sicuri che per voi quelle arcate che contraddistinguono la nostra città nel mondo non abbiano davvero segreti? Per saperlo con certezza c’è un solo modo: ascoltare la puntata odierna del nostro podcast, una chiacchierata in cui Marco Poli, grande esperto di storia locale nonché collaboratore del Carlino, ripercorre i cinque ‘segreti’ che contraddistinguono uno dei simboli della città.