COF, il ghiacciolo dei 'cinni' bolognesi – Il Resto di Bologna

Un ricordo indelebile per chi era bambino a Bologna tra gli anni Sessanta e Novanta: il COF. Un acronimo che significa “Cavazzoni Orlando e Fratello”, azienda locale che lanciò il ghiacciolo in Italia. Un mix di acqua e sciroppo - al gusto di limone, amarena, menta ma anche tamarindo - che i 'cinni' di allora non possono più scordare.