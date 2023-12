Casa e decorazioni di Natale

Cangiante, elaborato, vintage. Figuriamoci se questa ultima parola non finiva sulla tavola di Natale. Però, la cosa interessante, quando si parla di “baciato dal tempo”, è che tutti abbiamo in casa un servizio di quelli di una volta, con la zuppiera in pompa magna, i piatti candidi bordati di oro ho coi fiorellini, mestolini e mestoloni, porta salsa e vassoi merlettati. Se non tutti, in tanti. Perché sono quei servizi che vengono tramandati di generazione in generazione ma che in molti non hanno il coraggio di utilizzare. Troppo vetusti, pensano. E invece quest’anno il decor natalizio li sdogana completamente e lo fa anche per le tovaglie ricamate coi tovaglioli abbinati.