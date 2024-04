Caffè Rossoblù: dialogo con Paolo Franci

La Grande Bellezza, sì. La Bellezza dei Dybala e degli Zirkzee, la Bellezza calcistica di De Rossi e Thiago. Ma anche la Grande Incertezza di come finirà questo duello per un sogno. Roma-Bologna di lunedì 22 aprile all'Olimpico vale un posto in business class: destinazione Champions. il 'Caffè Rossoblù' di oggi lo prendiamo con Paolo Franci, firma storica del Quotidiano Nazionale, una vita a pennellare di Italia, calcio e sport. Ironia e acume, cantore come pochi della Roma pallonara.