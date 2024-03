Caffè Rossoblù: dialogo con Dario Ronzulli

Il mio 40% ai tiri liberi è il modo che Dio ha trovato per dire che nessuno è perfetto, spiegava Shaquille O'Neal. Ecco, la sconfitta contro l'Inter, ci ha ricordato che il Bologna di Thiago Motta è imperfetto, perché onestamente ce l'eravamo scordati. A 10 gare dalla fine, i rossoblù sono quarti, padroni del loro destino, in una corsa Champions che potrebbe decidersi sulla sirena, per dirla alla Dario Ronzulli. Giornalista, scrittore, ma soprattutto voce di Radio Nettuno Bologna Uno e radiocronista della Virtus Bologna, Dario racconta il basket e lo sport con il volume delle emozioni sempre altissimo. Il 'Caffè Rossoblù' di oggi lo prendiamo con lui.