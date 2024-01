Una bolognese ha conquistato la copertina del New Yorker

Bianca Bagnarelli è arrivata a Bologna da Milano, per studiare all'Accademia di Belle Arti al corso di fumetto. Ma poi ha trovato una sua strada indipendente, di relazioni, creatività, scambi, che l'ha portata a partecipare anche all'estero a vari festival e manifestazioni, dove ha conosciuto persone affini a lei che l'hanno portata un po' più in là, ancora, nel suo cammino verso l'America. Nel 2013 la prima collaborazione col New Yorker e alla fine del 2023 la prima copertina per il mitico settimanale e la prima dell'anno, con l'illustrazione "The Deadline" ovvero "La scadenza", un'immagine che fa molto riflettere e che online e offline ha acceso un interessante dibattito sul mondo del lavoro, perché l'immagine mostra una donna al computer nell'ultimo giorno dell'anno, mentre lavora e guarda i fuochi d'artificio fuori dalla finestra. Un'illustrazione che lancia una narrazione importante.