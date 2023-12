Bologna e l’assessore agli umarells

Grande novità in giunta a Bologna. Arriva l’assessore al monitoraggio dei cantieri, già soprannominato ’assessore agli umarèlls’. Protagonista del nostro podcast è Massimo Bugani, già titolare dell’Innovazione digitale, che ci racconta di lavori e tecnologia, senza perdere di vista i famosi pensionati che guardano i cantieri con le mani dietro la schiena. Per saperne di più di lavori in corso e umarèlls, ospite speciale è Danilo Masotti, inventore del neologismo finito nello Zingarelli.