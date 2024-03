Beniamino Sidoti, il mondo dell’editoria per bambini

Negli anni 90, con tre amici, inventò Lucca Games per la grande passione per i giochi da tavolo. Quell'idea, oggi, si è evoluta in Lucca Comics and Games ed è una delle fiere più importanti del settore a livello mondiale. Poi l'attività come scrittore per libri per ragazzi, giornalista, inventore di giochi con le carte e libri interattivi. Un vulcano Beniamino Sidoti, fiorentino e adottato da Bologna, dove vive con la sua famiglia. A poche settimane dall'apertura della Children's Book Fair, Sidoti analizza con noi lo stato dell'arte di un mondo in continua crescita. Malgrado le intelligenze artificiali, la magia del divertirsi stando insieme non muore mai