Beccamorta, la tiktoker che racconta i cimiteri

I suoi follower crescono di giorno in giorno e non perché racconti di creme di bellezza, outfit, make up, gattini ho cucina bio. Oppure nel suo particolarissimo e intrigante progetto, tutto questo mondo da normo-influencer è naturalmente intrinseco?

Probabile, perché Beccamorta (al posto della T una croce), al secolo Maria Veronica Zinnia, 28 anni, tiktoker e instragramer bolognese, un nickname che già suggerisce il campo di interesse, attraverso la sua narrazione dei cimiteri d’Italia e d’Europa, diffonde anche uno stile dark e romantico molto netto. Chi sa leggere il suo universo la segue per immedesimazione, chi non la conosce e non è parte di questa cultura, rimane incuriosito, se va oltre i pregiudizi.