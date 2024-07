Giochi di Parole, puntata 13: i campioni senza tempo

Michael Phelps non ha soltanto stabilito il primato di medaglie d’oro nella stessa edizione delle Olimpiadi: ha anche stabilito un precedente che non ha molti precedenti in termini di numerologia, perché il numero 8 è diventato un marchio insuperabile e ancora non superato. Nel terzo millennio l’unico altro personaggio che regge il confronto con il ‘proiettile di Baltimora’ è Usain Bolt, velocista giamaicano. Ma altri personaggi meno famosi hanno stabilito primati ai quali ancora nessuno si è avvicinato. E uno di loro ha continuato a vincere dopo aver scoperto di essere affetto dal diabete.