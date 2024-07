Giochi di Parole, puntata 12: eroi per caso

Non sempre i campioni che si mettono al collo una medaglia olimpica erano favoriti o comunque candidati al podio: non è raro assistere a sorprese durante i Giochi, ma a volte le vittorie sono arrivate veramente per caso. Qualcuno ha trascorso tutta la sua vita senza sapere che il torneo che aveva vinto era un’Olimpiade, qualcun altro è scappato per la vergogna di non essere riuscito a portare a termine la sfida sportiva ed è stato ritrovato dopo decine di anni di oblio. Da Abbott a Bolland, da Aabye a Kanakuri, ecco le loro storie