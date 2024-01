Tocca a te

QN Nuove Generazioni,

in uscita tutti i martedì e giovedì, vuole essere prima di tutto uno spazio di confronto, per questo siamo in attesa di suggerimenti, sollecitazioni e domande alle quali risponderemo con l’aiuto dei nostri esperti. Puoi raggiungerci attraverso i nostri canali social o alla mail nuovegenerazioni@quotidiano.net