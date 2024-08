Il parco fotovoltaico più grande del Nord

Il valore strategico della sostenibilità e quindi un grandissimo impegno nell’investire per la produzione di energia da fonti rinnovabili fanno parte del dna di Enel. Tanto che il gruppo guidato dall’ad Flavio Cattaneo è diventato il più grande operatore privato al mondo, nel settore delle rinnovabili, un record testimoniato anche dagli ultimi dati operativi del primo semestre 2024. In Italia, la produzione rinnovabile è aumentata infatti del 26% rispetto al primo semestre dello scorso anno, raggiungendo il 75% del totale della produzione di gruppo nel Paese mentre la produzione da fonti termiche è scesa del 59%.

A livello globale, la produzione di energia elettrica “emission free” ha raggiunto inoltre il livello record dell’84%. Il percorso green di Enel ha visto prima dell’estate raggiungere un’altra, significativa tappa. A giugno, infatti è stato portato a termine con successo e con il pieno supporto del territorio e della collettività, un progetto innovativo di transizione energetica e di riqualificazione. Quello realizzato a Trino (Vercelli) dove è entrato in funzione il più grande parco solare del nord Italia.

L’operazione è stata realizzata da Enel Green Power, che nel sito ha realizzato un impianto fotovoltaico integrato con le più moderne tecnologie di accumulo. Una storia che racconta un primato rinnovabile e che conferma il ruolo di Trino come sito protagonista della storia energetica del Paese: fino al 1987 infatti il comune ha ospitato una delle quattro centrali nucleari di seconda generazione attive sul territorio nazionale, ed è poi stato sede della prima centrale a ciclo combinato del Paese. Dove ancora oggi sono visibili le torri di raffreddamento del vecchio impianto termoelettrico, chiuso nel 2013, adesso 160mila pannelli ricevono l’energia del sole per produrre elettricità a zero emissioni.

Il parco solare ha una potenza di circa 87 MW e produrrà circa 130 GWh ogni anno: in termini di impatto ambientale significa che il fabbisogno energetico di circa 47mila famiglie potrà essere soddisfatto da energia verde, evitando l’emissione in atmosfera di 56mila tonnellate di CO2 e l’utilizzo di 29 milioni di metri cubi di gas, che saranno quindi sostituiti con energia rinnovabile prodotta localmente. Il risultato di Trino è stato inoltre raggiunto anche grazie ai cittadini che hanno contribuito al finanziamento dell’opera attraverso la campagna di crowdfunding “Scelta rinnovabile” lanciata nel 2022 da Enel Green Power.

A.Pe.