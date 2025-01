I vestiti come ricordi

Facciamo il punto, lettori. AndreaX e MariaCeleste, genitori di Marilú, si sono lasciati. Hanno tentato per un attimo di riavvicinarsi guardandosi con dolcezza. E poi, in un batter d’ali, MariaCeleste ha iniziato a vedersi con un signorino della Milano benissimo. AndreaX l’ha capito una sera, sotto casa, quando lei non gli rispondeva al cellulare e le luci in salotto erano accese. Da lì lui è entrato in una cortina fumogena fatta di nuovi ‘amici’, feste senza titolari, partenze e uscite fuori luogo, in soldoni rabbia e tristezza. Chi ama non riamato soffre e perde sangue. Non può dimenticare, non può neanche andarci a scontro con l’oggetto amato. Gli è lontano mille miglia. Non lo tocca più, non ne sente più la voce, non sa cosa faccia. E ha una paura fottuta che l’amato/a possa cambiare. Il vero tradimento è il cambiamento. "Io devo sapere che tu sei quella di sempre, che ti piacciono le cose che piacevano anche a me, che parli come ci parlavamo". Chi non ama più, al contrario, si riorganizza. E lo fa usando modalità e parametri diversi dal rapporto precedente. Pertanto nell’attesa di un buon copione, corteggiata, però, dai media e dalle riviste, MariaCeleste rassetta il guardaroba. Butta via un po’ di vestiti too much, di persone, di numeri telefonici, e i soliti indirizzi. Con le scarpe e gli abiti dismessi ci puoi fare anche un po’ di ricavo che darai in beneficenza. Con le persone sei tu che devi pagare. Come? Nascondendoti. Non puoi farti trovare. Devi inventarti scuse per non frequentarle. Devi pagare il prezzo del giudizio.

Sei la più forte, non stai soffrendo, appari a tutti in una nuova luce. Indomita e serena. La tua bambina con i bambini del nuovo lui, tutti insieme appassionatamente, tra cappellini di lana, piumini Moncler, vino rosso e Coca-Cola. Vorresti anche non ti si giudicasse?

MariaCeleste consuma, in tempi rapidissimi, rapporti, ricordi, outfit e entusiasmi. Un vulcano direbbero le sue amiche. Una vera stronza, egoista ed egocentrica, direbbero AndreaX, suo padre e suo fratello. Anche sua madre Lilia lo pensava, ma ora non c’è più.

(6 - continua)